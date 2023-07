En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour la fête nationale, les places européennes cèdent du terrain ce matin, pénalisées par des indices PMI services sous les attentes en Chine et en zone euro.

L'indice Caixin PMI services est ressorti à 53.9 contre 57.1 le mois dernier.

Il recule à 52 en zone euro (52.4 précédemment), et était inchangé en France (48) et en Allemagne (54.1).



Quant à l'indice des prix à la production, il recule plus que prévu (-1.9 contre -1.7% attendu). Il était en baisse de 3.2% le mois dernier.

Cet après-midi, les commandes industrielles américaines seront publiées à 16h et les minutes de la Fed à 20h.



L'indice CAC40 recule actuellement de 0.55% à 7329 points et le S&P500 cède 0.3% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Essilor gagne 1.2%, Thalès 0.9% et Airbus 0.7% tandis que Kering perd 2.1%, Saint Gobain et Axa 1.5% et Air Liquide 1.4%.



D'un point de vue graphique, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation et arrive à proximité de la cible des 7312 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7280/7250 points.

A contrario, le dépassement des 7352 points (plus hauts du jour) serait de bon augure pour le comblement du gap ouvert ce matin.