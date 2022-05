L'Europe subit des dégagements avec le nouveau pic de l'inflation 31/05/2022 | 11:27 Laurent Polsinelli 31/05/2022 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6500 PTS/ 6600 PTS

En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour le Memorial Day, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices, après quatre séances consécutives de hausse.

L'indice parisien cède actuellement 0.71% à 6515 points tandis que l'inflation a atteint un nouveau record en zone euro (+8.1%). Cet après-midi, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h puis l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice du Conference Board à 16h. Graphiquement, le CAC40 marque une pause. L'indice devra préserver la zone des 6500 points, sous peine de dégagements plus marqués en direction des 6450 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TOTALENERGIES SE 55.83 1.18% DANONE 55.14 0.64% ORANGE 11.622 0.24% STELLANTIS N.V. 14.019 0.14% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.33 -2.04% EUROFINS SCIENTIFIC SE 86.8 -2.05% AXA 23.615 -2.09% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.58 -2.10% SAFRAN 96.99 -2.43% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.