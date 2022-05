L'Europe tente de reprendre de la hauteur 10/05/2022 | 11:18 Laurent Polsinelli 10/05/2022 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6200 PTS

Après quatre séances consécutives de forte baisse, le CAC40 reprend de la hauteur aujourd'hui sur fond d'achats à bon compte. L'indice parisien progresse désormais de 1.21% à 6159 points et le S&P500 gagne 1.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice Zew allemand est ressorti à -34.3 (contre -43 attendu et -41 le mois dernier). Aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Sur le front des valeurs, Alstom gagne 3.7%, BNP Paribas 3.4% et Schneider Electric 3.3% tandis que Thalès cède 1.6% et ArcelorMittal 0.5%.



D'un point de vue graphique, le CAC40 tente de rebondir. Celui-ci devra déborder les 6200 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6322/6350 points.

