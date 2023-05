CAC 40 : L'Europe trébuche encore

Par Aujourd'hui à 11:12Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7249 / 7308 Après avoir 1.33% hier, dans le sillage des valeurs du luxe et des incertitudes sur le relèvement du plafond de la dette américaine, l'aversion au risque se propage en Europe.

Le CAC40 recule actuellement de 1.29% à 7283 points, dans le sillage de Wall Street la veille tandis que les négociations restent dans l'impasse.



Hormis Orange qui grapille 0.35%, toutes les autres composantes cèdent du terrain. Stellantis recule de 3.3%, Schneider Electric 3.2%, Saint Gobain 2.8%, Téléperformance 2.7%, Renault et Veolia 2.6%. Sur le plan macroéconomique, l'indice IFO est ressorti à 91.7 en Allemagne contre 93.4 le mois dernier. Les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 aux Etats-Unis et les minutes de la Fed à 20h.



Graphiquement, la tendance demeure clairement négative sous les 7378 points, cours de clôture de la veille, voire sous les 7308 points en intraday, plus hauts du jour. Le seuil des 7250 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7222 points puis 7201 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 30 mars dernier. Partager

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.