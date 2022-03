L'Ukraine toujours au devant de la scène 21/03/2022 | 08:51 Laurent Polsinelli 21/03/2022 | 08:51 Envoyer par e-mail :

Malgré l'absence d'avancée dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, et la poursuite des affrontements, les places financières viennent de signer leur meilleure performance hebdomadaire, à la faveur des espoirs persistants d'un accord de paix.

Sur la semaine écoulée, les valeurs technologiques et les financières ont nettement tiré l'indice vers le haut, saluant également l'annonce d'une première hausse de taux de 25 points de base de la Réserve Fédérale.

Téléperformance a signé la meilleure performance hebdomadaire (+12.48%), au coude à coude avec Eurofins (+12.47%). Cap Gemini engrange 11.51%, STM 10.58% et Société Générale 10.34%. Seules Sanofi et Total ont perdu du terrain, avec des replis respectifs de 0.35% et 0.19%.



Même si la nervosité est descendue d'un cran, les incertitudes géopolitiques persistent, suggérant une poursuite des mouvements erratiques au gré des annonces et ce, dans l'attente de la saison des trimestriels mi-avril.



En données journalières, le CAC40 est en phase de reprise, après une brève incursion sous les 5800 points en début de mois. L'indice devra désormais déborder les 6750 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7000 points. Un retour sous les 6400 points militerait néanmoins pour de nouveaux dégagements avec, dans cette hypothèse, les 6200 points en ligne de mire.





