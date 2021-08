L'appétit pour le risque perdure 04/08/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 04/08/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Les bonnes publications de sociétés ont une fois de plus soutenu la tendance hier à Paris, l’indice CAC40 ayant enregistré un nouveau record en séance à 6749 points, pour finalement terminer en hausse de 0.72% à 6723 points.

Société Générale s'est nettement distinguée, avec un gain de 6.37% à la clôture, suivie par Stellantis (+4.1%) et Total Energies (+2.73%).

Atos a, en revanche, cédé 2.83% et Worldline 1.96%.



Les indices américains ont également poursuivi leur ascension, avec notamment un nouveau record pour le S&P500 en clôture (+0.82% à 4423 points). Le Dow Jones a gagné 0.8% à 35116 points et le Nasdaq100 0.65%.



Ce matin, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3%.



En Chine la croissance de l'activité des services a contre toute attente accéléré, l'indice PMI étant ressorti à 54.9 contre 50.3 le mois dernier. L'indice PMI services en zone euro sera dévoilé à 10H puis les ventes au détail à 11H.

Outre-Atlantique, les opérateurs prêteront attention à l'enquête ADP à 14h15 qui devrait faire état de 696K créations de postes puis à l'ISM services à 16H avant les stocks pétroliers à 16H30.



Techniquement, le CAC40 a rallié hier la cible des 6750 points. Seul l'enfoncement des 6690 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 6645/6608 points. A contrario, le dépassement des 6750 points ouvrirait la voie aux 6800 points,

