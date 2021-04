L'appétit pour le risque perdure à l'aube des trimestriels 08/04/2021 | 07:53 Laurent Polsinelli 08/04/2021 | 07:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires A la faveur de l'accélération des campagnes de vaccination et de l'amélioration sensibles des perspectives économiques à l'échelle mondiale, les places financières poursuivent leur ascension depuis le début d'année, enregistrant tour à tour de nouveaux records.

Les valeurs technologiques ont repris de la hauteur, tandis que les risques inflationnistes apparaissent contenus, ne justifiant ainsi pas de modification des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales.

Le CAC40 parvient ainsi à enregistrer une performance de plus de 10% depuis le début de l'année, tout comme le Dax en Allemagne.

Sur un mois, ArcelorMittal engrange 22%, STM 17%, Stellantis 11.4%. Le secteur du Luxe n'est pas en reste, avec des progressions de l'ordre de 10% pour LVMH et Kering.

Les regards devraient désormais se tourner sur la nouvelle saison des résultats trimestriels qui va débuter prochainement aux Etats-Unis.



Graphiquement, le CAC40 évolue à son plus haut annuel et conserve ainsi une dynamique positive sur les différentes échelles de temps. Ce dernier évolue à proximité d'une zone de résistance majeure située vers 6168 points et correspondant aux records de juin 2007. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Le franchissement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6400 points. En cas d'échec, il faudra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 5945 points.

