L'appétit pour le risque resurgit avec la détente des taux 26/10/2022 | 07:19 Laurent Polsinelli 26/10/2022 | 07:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tandis que la saison des résultats bat son plein, avec des publications mitigées, les places financières rebondissent fortement ces derniers jours, avec la détente des rendements obligataires. Les dernières statistiques dévoilées de part et d'autre de l'Atlantique ont nettement déçu, à l'image notamment des indices PMI manufacturier et services, alimentant désormais les espoirs d'un ralentissement du rythme de remontées des taux.



Après une brève incursion sous les 5700 points fin septembre, le CAC40 a ainsi amorcé une vive reprise technique, alignant quatre semaines consécutives de hausse. Depuis le début du mois, certaines de ses composantes affichent des progressions à deux chiffres. Publicis engrange près de 20%, Safran 19.2%, Essilor 19%, Legrand 15.9%, Hermès 15.6%, Renault 14.8% au coude à coude avec Schneider Electric et Total s'adjuge 14.5%. Les valeurs à caractère plus défensif cèdent néanmoins du terrain, plombées par leurs résultats. Pernod Ricard recule de 3.2%, Orange de 3.1%, Danone de 1.8% et L'Oréal de 1.3%.



Les regards devraient désormais se focaliser sur les banques centrales, la BCE devant rendre son verdict en matière de politique monétaire le 27 octobre et la Fed le 2 novembre prochain. Le consensus table sur une hausse de 75 points de base dans les deux cas mais il suivra avec attention les perspectives pour les mois à venir.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 5980 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours qui se retourne à la hausse. Au-dessus de ce niveau, le principal objectif haussier est désormais fixé vers 6340/6400 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.