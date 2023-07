La bourse de Paris a aligné une cinquième séance consécutive de hausse vendredi dernier (+1.19% à 7400 points), portant ainsi sa performance hebdomadaire à +3.3%, soutenue par le reflux de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis.

L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 5.5% (contre 6.1% le mois dernier) et il progresse de 5.4% hors alimentation et énergie (5.3% précédemment).



Outre-Atlantique, l'indice Core PCE monte de 0.3% (0.4% le mois dernier), les dépenses des ménages de 0.4% et les dépenses des ménages de seulement 0.1% (0.6% précédemment). L'indice de confiance du Michigan s'est par ailleurs redressé à 64.4 (63.9 lors de la précédente publication).



La plupart des composantes du CAC40 ont ainsi gagné du terrain. Eurofins s'adjuge 2.94%, Unibail 2.36%, Essilor 2.31%, Legrand 2.28% tandis qu'Orange a cédé 0.48%, Worldline 0.27% et Téléperformance 0.26%.



Les indices américains ont également terminé en nette hausse, le Dow Jones a gagné 0.84% à 34407 points, le S&P500 s'est adjugé 1.23% à 4450 points et le Nasdaq100 1.6%.



A la veille de la fermeture de Wall Street pour la fête nationale, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.2%.

Techniquement, la configuration demeure haussière en données horaires au-dessus des 7357 points. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 7428 points. Au-dessus de ce seuil, les 7478/7523 points seraient alors en ligne de mire.

La séance sera rythmée par les indices PMI manufacturiers des deux côtés de l'Atlantique et les dépenses de constructions américaines.