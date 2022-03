L'appétit pour les actions resurgit 30/03/2022 | 08:11 Laurent Polsinelli 30/03/2022 | 08:11 Envoyer par e-mail :

La légère amélioration des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, avec la perspective d'une possible réduction des opérations militaires russes près de la capitale ukrainienne ont entretenu l'appétit pour le risque des opérateurs, permettant ainsi aux places financières de poursuivre leur rattrapage et de revenir à des niveaux de début février.

Sur les cinq derniers jours, le CAC40 récupère ainsi 3% et la plupart des composantes de la cote en profitent. Unibail engrange 12.3%, Renault 11.6%, Hermès 8.4%, LVMH 7.6% et Société Générale 6.7%. Thalès perd en revanche 3.4%, Sanofi 1.7%, Bouygues 1.5% et Total 1.1% avec le repli des cours pétroliers.



Les prochaines séances devraient continuer à être rythmées par les annonces sur le plan diplomatique, mais aussi sur l'évolution de la courbe des taux, alors que le cycle de resserrement monétaire vient de débuter aux Etats-Unis.



Graphiquement, en données journalières, le CAC40 confirme son mouvement de rattrapage et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 6400 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours qui s'aplatit. L'indice devra désormais déborder les 6850 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7000 points puis 7160 points.

