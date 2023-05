Depuis ses records d'avril dernier, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale, les opérateurs limitant les initiatives en attendant les prochaines décisions des banques centrales les 14 et 15 juin prochain. La prudence semble par ailleurs renforcée par l'approche d'une échéance cruciale le 1er juin qui pourrait conduire au défaut de paiement des Etats-Unis, faute d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine.



Sur un mois, les composantes du CAC40 connaissent des parcours assez disparates, Alstom grimpe de 22.6%, Schneider Electric de 10.6%, Crédit Agricole de 8.2% et Saint Gobain de 6.6% alors que Téléperformance décroche de 22.9%, Unibail perd 11.3%, ArcelorMittal 8.4% et Renault 7.4%.



D'un point de vue technique, le marché parisien ne donne pas de signe de faiblesse, oscillant horizontalement dans la zone des 7339/7577 points, la moyenne mobile à 50 jours faisant office de soutien. Il faudra surveiller la sortie de ce range pour mettre à profit une nouvelle impulsion haussière en direction des 7800 points ou au contraire, l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 7200/7140 points.