L'aversion au risque persiste 22/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6895 PTS

Objectif de cours : 6655 PTS

En l'absence de Wall Street, fermée hier pour le Presidents' Day, les places européennes ont de nouveau vacillé face aux incertitudes persistantes sur la situation en Ukraine. Sommet, pas sommet, invasion? Les opérateurs ne savent plus où donner de la tête, optant pour de nouveaux dégagements.

Après un plus haut en tout de début de journée à 6986 points, dans le sillage de l'annonce d'un accord de principe entre Biden et Poutine pour la tenue d'un sommet, le CAC40 a finalement clôturé en forte baisse de 2.04% à 6788 points. Du côté des valeurs, seule Eurofins a clôturé dans le vert (+1.12%) alors que Téléperformance recule de 5.12%, Alstom de 4.25% et Renault de 3.98%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en gap baissier de 1.4%, après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux territoires séparatistes d'Ukraine et l'envoi de troupes dans ces régions.



En données horaires, la configuration apparaît nettement dégradée, l'indice évoluant sur ses plus bas de l'année. La zone des 6720 points devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'une nouvelle accélération baissière avec les 6655 points puis 6600 points comme premiers objectifs.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 WORLDLINE 47.415 10.52% TELEPERFORMANCE SE 324 3.35% ARCELORMITTAL 26.93 2.98% SAFRAN 113.18 1.96% AIRBUS SE 114.08 1.73% DANONE 54.58 -1.39% MICHELIN (CGDE) 130.4 -1.55% VINCI 97.82 -1.55% BOUYGUES 31.56 -2.44% RENAULT 33.57 -3.76% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.