Après un début de séance positif, l’Europe repart finalement à la baisse, dans le sillage des places asiatiques, des taux et des cours pétroliers. L’indice CAC40 cède actuellement 0.26% à 7053 points et le S&P500 recule de 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, l’indice CPI remonte à 3.5% en Espagne (+2.6% précédemment). L’inflation allemande sera dévoilée à 14h puis aux Etats-Unis, le PIB et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et les promesses de ventes de logements à 16h.



Concernant les valeurs, Total gagne encore 1.1%, Essilor 0.5% et Saint Gobain 0.4% tandis qu'Eurofins perd 1.9%, Michelin 1.8%, Cap Gemini 1.6% et Unibail 1.5%.

Graphiquement, le CAC40 revient à proximité des 7033 points. Cette zone de cours constitue l’ultime rempart avant une nouvelle accélération baissière avec les 7000/6953 points comme premiers objectifs.