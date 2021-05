L'aversion au risque resurgit brusquement 13/05/2021 | 11:46 Laurent Polsinelli 13/05/2021 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Pour ce jeudi de l'Ascension, la bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin, dans le sillage de Wall Street et du regain d'inquiétudes au sujet de l'inflation.

Les indices américains avaient réagi très négativement hier à la publication de l'indice CPI, ressorti en hausse de 0.8% en avril (+4.2% en rythme annualisé), laissant craindre un durcissement prématuré de la politique monétaire de la Fed.



Après avoir rallié les 6150 points, le CAC40 tente de limiter la casse, avec un repli actuel de 1.44% à 6189 points.

Le S&P500 est pour le moment attendu en baisse de 0.3% et le Nasdaq100 cède 0.15%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent l'indice PPI à 14h30 (consensus 0.3%), ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 487K).



En données horaires, la configuration apparaît dégradée. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6150/6226 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.







