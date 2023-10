Après avoir débuté le mois d'octobre sur une note positive, portées par l'accord provisoire au Congrès américain pour éviter le shutdown aux Etats-Unis, les places européennes ont rapidement basculé dans le rouge, rattrapées par la remontée des rendements obligataires et des indices PMI décevants.

En Chine, l'indice Caixin PMI manufacturier était ressorti à 50.6 (contre 51 précédemment) et l'indice des services à 50.2 (51.8 le mois dernier). En zone euro, l'indice PMI manufacturier était juste comme le mois dernier à 43.4 tandis qu'il se redresse à 49.8 aux Etats-Unis (48.9 précédemment). L'ISM manufacturier remonte également à 49 (contre 47.6 en août) et les dépenses de construction progressent de seulement 0.5% (contre 0.9% précédemment).



Du côté des valeurs, Dassault Systèmes a gagné 1.16%, Sanofi 0.34% et Orange 0.33% tandis qu'Edenred décroche de 10.96%. Saint Gobain cède 3.82%, Worldline 3.19%, Veolia 3.17% et Téléperformance 2.22%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, les poids lourds technologiques ayant soutenu la tendance. Le Nasdaq100 s'est adjugé 0.83%, le S&P500 a grappillé 0.01% à 4288 points mais le Dow Jones a clôturé en repli de 0.22% à 33433 points.



Malgré cette bonne résilience américaine, le CAC40 devrait s'inscrire en repli de 0.6% ce matin.

Graphiquement, la tendance demeure dégradée. L'indice parisien devrait ouvrir un gap baissier sous les 7033 points et devrait prochainement tester le seuil symbolique des 7000 points. Sous ce niveau, les 6953 points constitueraient alors le nouvel objectif.