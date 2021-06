L'engouement acheteur perdure à Paris 03/06/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 03/06/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Grâce à la bonne orientation des valeurs liées à l'énergie et à l'automobile, le CAC40 a inscrit un nouveau record annuel en clôture hier, avec un gain de 0.49% à 6521 points, mouvement également favorisé par une légère détente des taux.

Total a engrangé 2.24%, Airbus 1.78% et Renault 1.65%, tandis que Vivendi (-1.35%) et Worldline (-1%) ont signé les plus fortes baisses de l'indice.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en légère hausse, également soutenus par les pétrolières. Le Dow Jones a gagné 0.07% à 34600 points, le S&P500 a progressé de 0.14% à 4208 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.16%.



Le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.1%.

Les opérateurs attendent l'activité des services de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'enquête ADP, avant le rapport mensuel sur l'emploi demain. En données horaires, le marché parisien conserve une dynamique clairement positive au-dessus des 6470 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 50 heures. Le débordement des 6521 points devrait ouvrir la voie aux 6550/6560 points.





