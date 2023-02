L’euphorie retombe un peu avant la BoE et la BCE 02/02/2023 | 11:03 Laurent Polsinelli 02/02/2023 | 11:03 Envoyer par e-mail :

Le CAC40 a débuté la séance sur les chapeaux de roues, porté par la hausse de seulement 25 points de base de la Fed hier et le ton plus accommodant de Jérôme Powell. Ce dernier a confirmé que la baisse de l’inflation était enclenchée, tout en prévoyant d’autres hausses de taux dans les mois à venir.

Wall Street semblait rassuré, à l’image du bond des valeurs technologiques et l'indice parisien en profite ce matin pour inscrire de nouveaux records annuels.

Après un plus haut à 7158 points, le CAC40 s’adjuge désormais 0.64% à 7122 points tandis que le S&P50 progresse de 0.5% en préouverture. Du côté des valeurs, Publicis s'envole de 5.2%, Dassault Systèmes gagne 4.1%, STM 3.6%, Cap Gemini 3.5%, Unibail 3% alors que Thalès cède 3.1%, Renault 1.2% et Engie 1.1%.



L’attention sera focalisée aujourd’hui sur la Banque d’Angleterre qui doit rendre à son tour son verdict sur les taux à 13h puis sur la BCE à 14h15, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45.

Aux Etats-Unis, la productivité et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 et les commandes industrielles à 16h. Techniquement, le CAC40 est sorti par le haut de la zone des 7011/7117 points. En intraday, la dynamique demeure positive au-dessus des 7108 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour de nouvelles prises de bénéfices en direction des 7059/7011 point.

