Après un début de séance baissier, dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, avec les craintes sur l'économie chinoise, les places européennes tentent finalement de reprendre un peu de hauteur aujourd'hui. Le CAC40 progresse actuellement de 0.21% à 7282 points grâce à la détente des rendements obligataires et au léger rebond des valeurs du luxe.



STM gagne 1%, L'Oréal 0.8%, Stellantis 0.7%, Engie et Hermès 0.6% tandis que Bouygues perd 0.9%, Eurofins 0.8% et Worldline 0.7%.



Sur le plan macroéconomique, le PIB progresse de 0.3% en zone euro, comme attendu, et la production industrielle de 0.5% (0.2% précédemment). Les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle à 15h15, les stocks pétroliers à 16h30 et les minutes de la Fed à 20h.

Le S&P500 est quant à lui stable en préouverture.



Graphiquement, pas de changement, on maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 7320 points. A court terme, le sens de sortie des 7216/7320 points devrait être déterminant.