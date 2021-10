L'indécision perdure malgré les records outre-Atlantique 26/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6700 PTS/ 6776 PTS

Les places européennes ont terminé en ordre dispersé hier, dans l’attente de nombreuses publications majeures, autant sur le plan macroéconomique qu’au niveau des sociétés. Malgré la détente des taux et la bonne orientation de Wall Street, l'indice parisien a terminé non loin de son plus bas du jour, en baisse de 0.31% à 6712 points, pénalisé par le luxe et les valeurs aéronautiques. Les indices américains ont quant à eux inscrit de nouveaux records (Dow Jones et S&P500), avec des gains respectifs de 0.18% et 0.47%, même si c’est le Nasdaq100 qui a signé la meilleure performance quotidienne (+1.04%), revenant à 1.2% de son record absolu. Au tête du palmarès, c'est sans conteste Tesla, avec un gain de 12.6%, suite à l'annonce d'une commande de 100 000 véhicules électriques du loueur Hertz.



Aujourd'hui, tandis que la saison des résultats se poursuit, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante, dans l'attente de la réunion de la BCE sur les taux jeudi.



Techniquement, les oscillations horizontales se poursuivent, l'indice ne parvenant pas à prendre une réelle orientation. Seul l'enfoncement des 6700 points militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 6675/6636 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.