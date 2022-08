L'inflation américaine dans le collimateur 10/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6564 PTS

Objectif de cours : 6449 PTS

En l’absence de publication macroéconomique majeure et dans un contexte de prudence avant les données sur l’inflation américaine, l’indice CAC40 a cédé du terrain hier, dans le sillage des technologiques et de l'automobile, pour finalement clôturer en baisse de 0.53% à 6490 points. Côté valeurs, les technologiques ont subi le plus lourd tribu tandis que les pétrolières étaient bien orientées avec le rebond de l’or noir.

Total a ainsi gagné 2.07%, suivie par Bouygues (+1.24%) et Orange (+1.19%). Parmi les plus fortes baisses, STM a reculé de 5.23%, Michelin a cédé 3.46%, Stellantis 2.5% et Renault 2.09%.



Les indices américains ont également terminé dans le rouge, le Dow Jones a cédé 0.18% à 32774 points, le S&P500 0.42% à 4122 points et le Nasdaq100 1.15%.



Aujourd’hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, avec une perte initiale de 0.25%.

En Chine, l'indice PPI est ressorti en hausse de 4.2% (contre 6.1% en juin) et l'indice CPI progresse de 2.7% (2.5% le mois précédent).

Les opérateurs devraient avoir les yeux rivés sur l'indice CPI qui sera publié aux Etats-Unis à 14h30. Le consensus table sur une hausse de 0.2% (contre 1.3% en juin).



En données horaires, la consolidation se poursuit. On continuera de surveiller la sortie des 6449/6564 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ALSTOM 25.33 6.07% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 59.56 4.22% RENAULT 30.55 3.45% STMICROELECTRONICS N.V. 36.615 3.30% WORLDLINE 43.57 2.95% VEOLIA ENVIRONNEMENT 24.58 -0.04% TOTALENERGIES SE 50.54 -0.61% ORANGE 10.108 -0.75% THALES 122.8 -1.33% SANOFI 87.67 -8.18% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.