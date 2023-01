L'inflation au programme 18/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places européennes ont une nouvelle fois terminé en territoire positif hier, portées par un PIB chinois supérieur aux attentes (+2.9% sur un an), confortant le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale.

Le CAC40 s'est brièvement hissé au-delà des 7000 points, après une information de Bloomberg évoquant que la BCE pourrait se montrer moins agressive sur ses prochaines hausses de taux d'intérêt. L'indice parisien a finalement clôturé en hausse de 0.48% à 7077 points. Sur le front des valeurs, L'Oréal a gagné 2.53%, STM 1.99%, Renault 1.89%, Eurofins 1.79% et Hermès 1.78% alors qu'Engie a décroché de 5.47%. Veolia a cédé 1.42% et Publicis 1.07%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, pénalisé par les mauvais résultats de Goldman Sachs (-6.44%), le groupe ayant annoncé une baisse de 69% de son bénéfices net au quatrième trimestre. La chute de l'indice Empire State manufacturier (-32.9 contre -11.2 en décembre) a également pesé sur la tendance.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.14% à 33910 points, le S&P500 a cédé 0.2% à 3990 points et le Nasdaq100 a gagné 0.14%.



En attendant la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h, de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 et du Livre beige de la Fed à 20h, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.1%.

En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 7018 points. Le débordement des 7104 points serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 7169 points. Sous les 7018 points, on pourra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 6964 points.

