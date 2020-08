L’optimisme perdure Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/08/2020 | 08:17

Opinion : Positive au dessus de 4950 PTS

Objectif de cours : 5042 PTS

La bourse de Paris entame cette nouvelle semaine de manière optimiste. Le CAC40 a pratiquement terminé au plus haut de la séance et progresse de 2.28% à 5008 points. Le même refrain rythme les séances, celui du traitement miracle contre le Covid-19 redonnant du baume au cœur aux investisseurs. Au chapitre des variations, Renault s’est distingué avec un gain copieux de 6.4%, tout comme Airbus (+4.37%) et Société Générale (+4.19%). A la baisse, seul Accor enregistre une perte, bien que minime à -0.49%. Ce jour, l'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands (10h00) sera suivi de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et des chiffres de l'immobilier neuf aux Etats-Unis (16h00). Dans ce cadre, le CAC40 est attendu en hausse et devrait ouvrir à proximité de 5035 points. D’un point de vue technique, en données horaires, l’indice parisien revient au contact du gap ouvert le 14 août, borné entre 5018 et 5042 points. Le prochain objectif des haussiers consistera à le combler. Ces derniers garderont la main à très court terme tant que les cours évolueront au-dessus des 4950 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.