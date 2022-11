L'optimisme perdure avant la Fed 02/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 02/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6293 PTS/ 6401 PTS

Porté par le secteur du luxe, avec les rumeurs d'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, mais aussi grâce à l'aéronautique, l'automobile et les pétrolières, le CAC40 a terminé en hausse de 0.98% à 6328 points hier.

Hermès a engrangé 3.01%, Kering 2.75%, Airbus 2.68%, Total 2.54% et Renault 2.34% tandis que Michelin a cédé 2.09% et Téléperformance 1.92%.



Les indices américains sont quant à eux repartis à la baisse alors que les dernières statistiques solides pourraient pousser la Fed à conserver sa trajectoire agressive sur les taux.

L'enquête Jolts a fait état de 437000 nouvelles offres d'emplois (10.72M contre 10.28M le mois dernier), les dépenses de construction progressent de 0.2% (-0.6% précédemment) et l'ISM manufacturier est ressorti à 50.2 contre 50 attendu.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.24% à 32653 points, le S&P500 a perdu 0.41% à 3856 points et le Nasdaq100 1.02%.



Avant la décision de la Fed sur les taux ce soir à 19h, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.3%.

Les opérateurs prendront également connaissance des indices PMI services en zone euro, puis de l'enquête ADP aux Etats-Unis et des stocks pétroliers. Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 6293 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 6223/6183 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.