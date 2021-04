LE CAC40 digère les publications 30/04/2021 | 11:13 Laurent Polsinelli 30/04/2021 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage de Wall-Street et dans l’attente de quelques statistiques américaines majeures, la bourse de Paris a ouvert en territoire positif, revenant désormais à proximité de l’équilibre (+0.07% à 6307 points).



Sur le front des valeurs, les résultats du jour sont accueillis de manière contrastée. Safran progresse de 2.2%, Saint Gobain de 1.4% tandis que BNP Paribas cède 1.1%. Du côté des statistiques, le PIB recule de 0.6% en zone euro, le taux de chômage retombe à 8.1% et l’indice CPI est conforme aux attentes à +1.6%. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice Core PCE ainsi que des dépenses et revenus des ménages. A 15h45, sera dévoilé l’indice PMI de Chicago puis celui du Michigan à 16h.



Techniquement, le CAC40 consolide sans réelle intensité. On suivra de près la sortie des 6283/6316 points en clôture horaire, pour avoir des indications sur la tendance à venir. Les nouvelles tensions sur les taux pourraient inciter les opérateurs à limiter les initiatives.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS -0.82% 53.39 24.88% CAC 40 -0.53% 6269.48 13.53% SAFRAN 3.02% 124.18 3.96% SAINT-GOBAIN 1.25% 52.5 38.27%

