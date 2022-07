La Bourse de Paris renoue avec les 6200 points 25/07/2022 | 12:08 Envoyer par e-mail :

Les indices européens repartent à la hausse lundi à la mi-journée, portés par la perspective d'une ouverture dans le vert de la Bourse de New York, même si la prudence reste de mise après l'annonce d'une nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne en juillet. Le CAC 40 gagne 0,5% à la mi-journée aidé par des résultats d'entreprises bien accueillis. Le DAX 40 à Francfort avançait de 0,4% également. Les publications autre-atlantique sont très attendues aujourd'hui comme celles de Meta, Alphabet, Apple, ou encore Pfizer. À 14h30, sera également dévoilé l'indice d'activité de la Fed de Chicago



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 6200 / 6350 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2022

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.