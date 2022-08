La Bourse de Paris s'approche des 6562 points 04/08/2022 | 12:04 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 04/08/2022 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Les principales Bourses européennes sont en légère hausse en début de séance jeudi, soutenues par quelques résultats d'entreprises, en attendant les annonces de la banque centrale britannique qui devrait sauf surprise relever son taux directeur. La Bourse de Paris gagne 0.88% et dépasse ainsi le niveau clé des 6500 points dans le sillage des gains de Wall Street la veille. Le début de journée a été marqué par la publication d'une nouvelle salve de résultats de la part de multiples poids-lourds européens, dont Crédit Agricole, adidas, Bayer, ING, Lufthansa, ou encore Merck KGaA.

En France, la banque Crédit Agricole SA (CASA) a publié un résultat net part du groupe sous-jacent de 1,9 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre, en hausse de 18% sur un an. Sur le front des valeurs, Crédit Agricole a gagné +4.22%, Société générale 2.11%, Hermès International 2.01%, Legrand 1.40%, de l'autre côté Thales a perdu 1.48%, Safran 0.87%, Airbus 0.83% et Eurofins 0.70%. En données horaires, le CAC40 continue sa progression en direction des 6562.

