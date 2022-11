Jours : Heures : Minutes : Secondes La Chine suscite des inquiétudes 28/11/2022 | 11:06 Laurent Polsinelli 28/11/2022 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6616 PTS

En attendant les nombreuses statistiques de la semaine, avec notamment l’inflation en zone euro et le PIB US mercredi, puis le rapport mensuel sur l’emploi américain vendredi, l’Europe subit de nets dégagements aujourd’hui. La tendance est fragilisée par l’intensification des nouveaux cas de Covid en Chine ainsi que par les manifestations qui ont eu lieu dimanche.

L’indice CAC40 cède actuellement 1.04% à 6642 points et le S&P500 recule de 0.95% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, aucune statistique majeure n’est attendue aujourd’hui.



Concernant les valeurs, peu de titre surnagent. Téléperformance gagne 1%, Alstom 0.5%. A l’opposé, Airbus perd 3.3%, Total 2.2%, Dassault Système 2.1%, STM 1.8%.



D’un point de vue graphique, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après 8 semaines consécutives de hausse. En données horaires, comme évoqué ce matin, la rupture de la zone des 6677 points milite désormais pour une poursuite des dégagements avec les 6616 points comme premier objectif majeur. Sous ce niveau, on pourrait alors viser 6600/6576 points.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -5.68% 107.36 -4.45% ALSTOM -0.61% 24.53 -21.43% CAC 40 -0.70% 6665.2 -6.16%

