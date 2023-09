Dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, après le ton plus restrictif de la Fed, le CAC40 repart à la baisse aujourd’hui, en attendant la décision de la BoA sur les taux à 13h.

Comme attendu, la Fed a opté pour un statu quo hier mais elle reste fermement disposée à continuer à lutter contre l’inflation qui reste trop élevée. Un nouveau resserrement monétaire devrait à cet effet avoir lieu d’ici la fin de l’année et les taux devraient rester élevés plus longtemps que prévu. Ces annonces ont déçu, engendrant des dégagements généralisés sur les marchés action.



La Banque d’Angleterre devrait quant à elle augmenter ses taux de 25 points de base tandis que la Banque nationale suisse a créé la surpris en laissant ses taux inchangés à 1.75%.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l’indice PhillyFed seront dévoilés à 14h30 puis les ventes de logements existants à 16h.

Graphiquement, le CAC40 montre des signes de fébrilité. L'enfoncement des 7234 points ces toutes prochaines heures devrait ouvrir la voie aux 7200/7185 points dans un premier temps voire 7136 points par extension.