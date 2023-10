La poussée des rendements obligataires et la vigueur du marché de l'emploi aux Etats-Unis (+690000 offres d'emploi) ont une nouvelle fois pesé sur les places financières hier, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 1.01% à 6997 points.



Seules deux de ses composantes ont gagné du terrain. Pernod Ricard s'est adjugée 1.21% et Danone 0.62%. A l'opposé, Renault a perdu 5.89%, Unibail 4.05%, Worldline 3.8%, ArcelorMittal 2.51%, Alstom et Vinci 2.47%.

Les indices américains ont également terminé en nette baisse, redoutant des taux durablement élevés. La probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'intéret aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année a par ailleurs augmenté.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.29% à 33002 points, le S&P500 a perdu 1.37% à 4229 points et le Nasdaq100 1.83%.

En attendant les indices PMI services de part et d'autre de l'Atlantique et l'enquête ADP à 14h15, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en repli de 0.1%.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7071 points et la zone des 6953 points pourrait prochainement être ralliée.