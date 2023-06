En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour Juneteenth, la bourse de Paris cède de nouveau du terrain, préoccupée par le ralentissement économique Chinois qui a poussé la Banque de Chine a abaissé ses deux taux de référence de 10 points de base.

Le CAC40 cède actuellement 0.41% à 7284 points et le S&P500 recule de 0.5% en préouverture.



Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30.

La prudence devrait rester de mise avant l'intervention de Jerome Powell demain devant le Congrès américain.



Graphiquement, la configuration se dégrade. On maintiendra un biais baissier avec les 7266 points comme premier objectif.