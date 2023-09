Après un début de séance baissier et un bref retour à l’équilibre, le CAC40 a brusquement décroché, dans le sillage des valeurs du luxe. Ce dernier cède désormais 0.8% à 7127 points et le S&P500 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Total gagne 0.5%, Safran 0.4% et Thalès 0.3%. Kering perd en revanche 2.9%, ArcelorMittal 2.8%, Hermès 2.1%, Cap Gemini 1.9% et LVMH 1.8%.

Aucune statistique n'est attendue en deuxième partie de séance.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7208 points. Comme évoqué ce matin, les objectifs restent fixés à 7092 points puis 7052 points.