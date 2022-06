La baisse se poursuit avant le PPI 14/06/2022 | 11:22 Laurent Polsinelli 14/06/2022 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5960 PTS

La reprise du début de séance aura été de courte durée, l'indice parisien signant désormais la plus mauvaise performance en Europe, avec un repli actuel de 0.52% à 5991 points.

En attendant l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.8% contre 0.5% le mois dernier) et la décision de la Fed sur les taux demain, l'aversion au risque persiste.



Du côté des valeurs, Société Générale et BNP Paribas gagnent 1.4%, Axa 1.1% et Carrefour 0.7%. A l'opposé, Worldline cède 7.5%, Euroapi 4% et Schneider Electric 2.7%.



En données horaires, la dynamique reste négative sous les 6122 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. Le CAC40 devra désormais rebondir sur la zone des 5960 points, plus bas annuel en clôture, sous peine d'une poursuite de la correction en direction des 5900 points dans un premier temps, voire 5840/5756 points par extension, plus bas de début mars.

