La crise sanitaire fait chuter les bourses mondiales

Les places européennes subissent de lourds dégagements ces dernières séances, rattrapées par l'explosion du nombre de contaminations à la Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis, engendrant de nouvelles mesures de confinement.

L'aversion au risque a ainsi brusquement resurgi, à l'approche de l'élection présidentielle américaine, le reconfinement des populations laissant craindre un impact du durable sur la consommation et l'économie mondiale.

Sur les 5 derniers jours, toutes les composantes de l'indice parisien cède du terrain, avec des contres performances notoires sur les valeurs cycliques, les financières et les pétrolières. Renault décroche ainsi de près de 16%, Atos de 12%, Unibail, Saint Gobain et Worldline de plus de 10%.

La volatilité devrait demeurer élevée dans les séances à venir, d'autant plus à l'approche de rendez-vous cruciaux et ce dans l'attente de nouvelles informations sur la pandémie et sur le plan de relance américain.



En données journalières, la tendance se dégrade, l'indice CAC40 revenant sur des niveaux inédits depuis fin mai. La zone des 4550 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite de la correction en cours en direction des 4440 points puis 4350/4270 points. A la hausse, le dépassement des 4730 points militerait au contraire pour l'amorce d'une reprise technique avec les 4800 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli

