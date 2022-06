La désaffection pour les actifs risqués s'amplifie 14/06/2022 | 07:25 Laurent Polsinelli 14/06/2022 | 07:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pénalisé par l'inflation qui a atteint un nouveau pic en zone euro et aux Etats-Unis ainsi que par la perspective d'un durcissement agressif des politiques monétaires des banques centrales, le CAC40 et les autres places financières corrigent et reviennent à grande vitesse à proximité de leurs plus bas annuels.

L'aversion au risque a brusquement ressurgi d'autant plus avec la persistance de la guerre en Ukraine, de la crise sanitaire en Chine et les récentes révisions des prévisions de croissance mondiale.



Sur les cinq derniers jours, aucune composante du CAC40 n'est épargnée. Arcelor Mittal décroche de 15.6%, Unibail de 15.2%. Dassault Systèmes cède 13.5%, Société Générale 13.2% et Crédit Agricole 13.2%. Les valeurs défensives et les pétrolières résistent mieux, Thalès perd 0.9%, Orange 1.7%, Carrefour 3.2% et Total 3.8%.

La volatilité devrait persister dans les séances à venir, d'autant plus à l'approche de la décision de la Fed sur les taux.



Graphiquement, la configuration apparaît dégradée, l'indice revenant à proximité des 5963 points, plus bas annuel en clôture. Seul un retour au-dessus des 6250 points mettrait à mal les velléités baissières, suggérant un rebond technique de plus forte ampleur en direction des 6400/6560 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.