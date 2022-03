La hausse l'emporte avec les banques 22/03/2022 | 14:05 Laurent Polsinelli 22/03/2022 | 14:05 Envoyer par e-mail :

Porté par les financières, après le ton plus dur adopté par Jérome Powell hier, lequel estime la Fed doit agir rapidement pour contrer une inflation "beaucoup trop élevée", le CAC40 repart de l'avant aujourd'hui. Ce dernier affiche désormais un gain de 0.74% à 6631 points tandis que le S&P500 s'adjuge 0.3% en préouverture. Sur le front des valeurs, Renault grimpe de 2.7% avec Unibail. BNP Paribas progresse de 2.66%, Veolia de 2.5% et Crédit Agricole de 2.4%. Parmi les plus fortes, Eurofins perd 1.9%, Worldline 1.5% et Dassault Système 0.9%.



Au niveau de la macroéconomie, seul l'indice manufacturier de Richmond sera publié à 15h.



En données horaires, le CAC40 se maintient à proximité de ses récents points hauts. On continuera de surveiller la sortie des 6480/6680 points pour agir.

Palmarès CAC 40 AIR LIQUIDE 153.72 1.98% THALES 117 1.17% CARREFOUR 18.72 0.92% TOTALENERGIES SE 46.125 0.32% EUROFINS SCIENTIFIC SE 91.41 0.19% KERING 586.1 -1.78% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 62.49 -1.90% ARCELORMITTAL 29.935 -2.03% RENAULT 23.105 -2.04% WORLDLINE 41.155 -2.24%