La hausse s'essouffle un peu 28/03/2023 | 11:36 Laurent Polsinelli

Le léger apaisement au sujet du secteur bancaire permet au CAC40 de poursuivre son mouvement de rattrapage ce mardi, en dépit de la mauvaise orientation des valeurs technologiques.

L'indice parisien a toutefois réduit ses gains initiaux et progresse désormais de 0.35% à 7102 points, contre un plus haut à 7154 points en début de journée.



Au niveau des valeurs, Total s'adjuge 2.3%, Alstom 1.3%, BNP Paribas 1.2%, Axa et Sanofi 1.1% tandis que Téléperformance cède 2%, Unibail 1.7%, STM 1.3% et Dassault Systèmes 1.1%.



Peu de statistiques au programme, l'indice Case Shiller sera publié à 15h, puis l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



Graphiquement, le CAC40 a testé ce matin la borne haute de son range, avant de reperdre un peu de hauteur. Comme évoqué dernièrement, seule la sortie des 6953/7162 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée. Les oscillations pourraient encore perdurer en attendant notamment les données sur l'inflation vendredi.

