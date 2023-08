En attendant quelques indicateurs clé sur l'activité à partir de demain, l'Europe poursuit sur sa lancée de la veille, après les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Chine.

Après avoir engrangé 1.32% hier, le CAC40 progresse actuellement de 0.16% à 7336 points. Le S&P500 est quant à lui stable en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice Case Shiller sera publié à 15h puis l'indice du Conference board et l'enquête JOLTS à 16h.



Côté valeurs, Unibail grimpe de 0.9%, Engie gagne 0.84%, Sanofi 0.8% et Veolia 0.7%. A l'opposé, Carrefour cède 4%, Eurofins 1.1% et Essilor 0.5%.



En données horaires, le CAC40 a rallié la zone des 7370 points ce matin. On attendra désormais la sortie des 7300/7374 points pour agir.