Dans le sillage des valeurs du luxe et des craintes d'une persistance de l'inflation avec la récente poussée des cours pétroliers, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.84% à 7194 points hier.



Du côté des statistiques, les commandes industrielles chutent de 11.7% en Allemagne (+7.6% le mois dernier), les ventes au détail reculent de 0.2% en zone euro (+0.2% précédemment). L'indice final PMI services retombe à 50.5 aux Etats-Unis mais l'ISM services a dépassé les attentes à 54.5 (52.7 le mois dernier).



Sur le front des valeurs, Orange a gagné 1.68%, Renault 1.55%, Legrand 1.22% et Michelin 1.04% tandis que LVMH cède 3.64%, Kering 2.31%, Hermès 1.86%, Worldline 1.57% et STM 1.48%.



Les indices américains ont eux aussi perdu du terrain, impactés par quelques poids lourds (Apple -3.58%). Le Dow Jones a cédé 0.57% à 34443 points, le S&P500 a reculé de 0.7% à 4465 points et le Nasdaq100 de 0.88%.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.3% ce matin et tester dans les premiers échanges ses plus bas de la veille. En l'absence de préservation de ce niveau, les 7140 points puis 7092/7052 points seraient alors en ligne de mire, plus bas de l'été.