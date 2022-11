La macroéconomie donnera le ton 07/11/2022 | 08:37 Laurent Polsinelli 07/11/2022 | 08:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les places européennes ont fortement rebondi ces dernières semaines, à l'image du CAC40 qui vient d'aligner une cinquième semaine consécutive de hausse, portée notamment par les bons résultats de sociétés et les espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux, dans un contexte de ralentissement économique.



Au sein du CAC40, sur un mois, certaines composantes connaissent des progressions à deux chiffres. Airbus s'adjuge 20.4%, Alstom 20%, Safran 14.6%, Carrefour 12.9%, Vinci 12.6% et Total 12.6%, tandis que les valeurs technologiques restent à la traîne dans le sillage de leurs homologues américaines. Dassault Systèmes perd ainsi 9.9%, Cap Gemini 7.9% et STM 7.5%.



Les opérateurs devraient continuer de focaliser leur attention sur la macroéconomie, pour valider leur théorie selon laquelle la banque centrale ne va pas tarder à infléchir sa politique. Il guetteront ainsi tout signe de réduction de l'inflation ou les éventuels dommages à l'économie, visibles sur le marché de l'emploi, la consommation et la production.



D'un point de vue graphique, le CAC40 conserve une dynamique positive en données journalières au-dessus des 6167 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. A court terme, on attendra la sortie des 6167/6592 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. La forte progression de ces dernières semaines incitent néanmoins à la prudence, d'autant plus avec la fébrilité des marchés américains.





© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.