La nervosité persiste

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4740 PTS/ 4800 PTS

Après avoir ouvert sous les 4750 points ce matin, suite au décrochage de Wall-Street hier, la bourse de Paris tente de limiter ses pertes, cette dernière s'inscrivant actuellement en baisse de 0.56% à 4775 points.

Les opérateurs limitent néanmoins les initiatives, se tournant davantage vers les valeurs à caractère défensif, tandis que les indices américains sont attendus proches de l'équilibre (-0.4% pour le Nasdaq100).



Du côté des statistiques, l'indice IFO allemand était légèrement moins bon que prévu (93.4 contre 93.9 attendu). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 (consensus 845K) puis que les ventes de logements neufs à 16h, anticipées à 890K.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est négative sous les 4870 points voire sous les 4800 points en intraday, plus bas d'hier. Seul le débordement des 4800 points suggérerait une nouvelle tentative de reprise avec les 4870 points comme premier objectif.

