La nervosité persiste avant les minutes du FOMC

Tiraillé entre l'optimisme sur la reprise économique et les craintes que l'accélération de l'inflation poussent les banques centrales à durcir leur politique monétaire, le CAC40 cède 1.02% à 6289 points aujourd'hui.

La prudence semble donc de mise, dans l'attente des minutes de la Fed qui seront dévoilées ce soir à 20h.



L'indice CPI progresse de 1.6% en zone euro (+0.7% hors alimentation et énergie). Les opérateurs prendront ensuite connaissance à 16h30 des stocks pétroliers, anticipés à 1.5M.



Sur le front des valeurs, peu de titres surnagent. Société Générale gagne 1.4%, BNP Paribas et Danone 0.1%. Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Renaul (-2.8%), ArcelorMittal (-2.7%) et Schneider Electric (-2.6%).



Outre-Atlantique, le S&P500 recule de 0.7% en préouverture et le Nasdaq100 de 1.1%.



Graphiquement, la configuration se dégrade, l'indice revenant au milieu du range 6150/6412 points. A très court terme, on suivra désormais la sortie des 6269/6307 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

