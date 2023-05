La bourse de Paris a signé hier la plus mauvaise performance en Europe (-1.33% à 7378 points), pénalisée par de lourds dégagements sur le compartiment du luxe alors que la demande semble ralentir aux Etats-Unis. Les indices PMI décevants en zone euro et l'absence d'avancées dans les négociations sur le plafond de la dette américaine ont également pesé sur le moral des intervenants.



Du côté des valeurs, Société Générale a gagné 3.9%, Unibail 3.01%, Total 1.97% et Eurofins 1.68%. A l'opposé, Hermès décroche de 6.54%, LVMH cède 5.01%, Vivendi 3.6%, Kering 2.97% et Thalès 2.5%.



Les indices américains ont eux aussi accentué leurs pertes en fin de journée tandis que les négociations sur le plafond de la dette restent dans l'impasse. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.69% à 33055 points, le S&P500 a perdu 1.12% à 4145 points et le Nasdaq100 1.28%.



Les dégagements devraient se poursuivre ce matin à Paris, les contrats Futures reculant de 0.55%.

En données horaires, la tendance est désormais baissière sous les 7436 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. En l'absence de réaction positive dans les premier échanges, le CAC40 pourrait rapidement retourner tester la borne basse de son trading range, dans la zone des 7316 points.



Sur le plan macroéconomique, l'IFO sera publié en Allemagne à 10h, les stocks pétroliers à 16h30 et les minutes de la Fed à 20h.