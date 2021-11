La nervosité reste palpable 29/11/2021 | 11:08 Laurent Polsinelli 29/11/2021 | 11:08 Envoyer par e-mail :

Après avoir décroché de 4.75% vendredi suite à la découverte d’un nouveau variant du COVID-19, Omicron, le CAC40 reprend un peu de hauteur, ce dernier progressant actuellement de 0.74% à 6789 points. Les craintes et incertitudes persistent, incitant les opérateurs à limiter les initiatives en ce début de semaine. Sur le front des valeurs, Unibail récupère 3.2%, Kering 2.2%, Hermès 2.1% et Total 1.9% alors que Carrefour perd encore 1.4% et Renault 1.2%, signant ainsi les 2 plus fortes baisses.



Du côté des statistiques, seules les promesses de ventes de logements seront publiées à 16h, le consensus table sur une hausse de 0.8%.



D’un point de vue graphique, comme évoqué ce matin, la tendance reste négative en données horaires sous les 6861 points, plus hauts de vendredi. Seul le dépassement de cette zone de cours autoriserait le scénario d’une reprise de plus forte ampleur en direction des 6900/6983 points.

