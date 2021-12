La nervosité se dissipe provisoirement 07/12/2021 | 11:47 Laurent Polsinelli 07/12/2021 | 11:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6934 PTS/ 7017 PTS

Soulagée par des données indiquant que le degré de dangerosité du variant Omicron pourrait être plus faible que prévu, la bourse de Paris poursuit de manière vigoureuse le rebond initié la veille, enregistrant une progression actuelle de 2.16% à 7013 points.

La plupart des valeurs reprennent des couleurs, avec en tête Arcelor Mittal (+4.2%, Kering (+4.1%) et LVMH (+4%). Seules Danone (-0.7%) et Carrefour (-0.5%) cèdent du terrain.



L'indice S&P500 est pour sa part attendu en hausse de 1.3%.

Du côté des statistiques, l'indice Zew allemand est ressorti à 29.9 (contre 25.3 attendu et 31.7 le mois dernier) et le PIB progresse de 2.2% en zone euro.

La balance commerciale américaine et la productivité seront publiées à 14h30.



Techniquement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 6885 points voire au-dessus des 6934 points en intraday, plus bas du jour. Au-dessus de ce niveau, les 7075 points constitueraient le nouvel objectif haussier.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.