La pandémie inquiète Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 21/09/2020 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5050 PTS

Objectif de cours : 4930 PTS

Affaiblies par les incertitudes sur le plan de relance américain et la recrudescence de la pandémie en Europe, les places financières ont terminé en nette baisse vendredi dernier, à l'image du CAC40 qui a cédé 1.22% à 4978 points. Les indices américains ont également cédé du terrain, malgré un indice du Michigan meilleur que prévu à 78.9 (consensus 75). La tendance a été alourdi par les valeurs technologiques, le Nasdaq100 ayant cédé 1.3% à 10936 points.

Le Dow Jones a pour sa part perdu 0.88% à 27657 points et le S&P500 1.12%. L'indice parisien devrait débuter la semaine en repli de 0.5% avec la persistance des craintes sanitaires, notamment en Europe, alors que le Royaume Uni envisage de reconfiner sa population.



En données horaires, un biais baissier reste désormais privilégié sous les 5050 points. La zone des 4950/4930 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4890 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.