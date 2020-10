La prudence persiste Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4925 PTS/ 5000 PTS

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.64% à 4947 points hier, les opérateurs restant préoccupés par la crise sanitaire et les nouvelles restrictions que mettent progressivement en place les gouvernements. L'arrêt des essais cliniques de plusieurs vaccins a également pesé sur le moral des intervenants.

La tendance a été nettement alourdie par le repli des valeurs bancaires, à l’image de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole qui ont signé les 3 plus fortes baisses (-4.07, -3.95% et -3.79%). Les indices américains ont également perdu du terrain, tandis que les Républicains ont annoncé que les sénateurs voteront la semaine prochaine pour certaines mesures de soutien ciblées, à hauteur de 300 milliards de dollars (et non pas comme prévu initialement pour un plan global de 1800 milliards). Les premières publications de sociétés ont dépassé les attentes mais les titres ont néanmoins été sanctionnés. Citigroup a perdu 4.8%, JPMorgan 1.64% et Johnson & Johnson 2.29%.

A la clôture, le Dow Jones cédait 0.55% à 28679 points, le S&P500 a perdu 0.63% à 3511 points et le Nasdaq100 0.04%.



Ce matin, les contrats Futures CAC40 évoluent à l'équilibre.



En données horaires, le marché parisien consolide horizontalement après avoir tutoyé les 5000 points. L'enfoncement des 4925 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 4900/4875 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

