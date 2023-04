La prudence persiste avant un week end prolongé 06/04/2023 | 08:04 Laurent Polsinelli 06/04/2023 | 08:04 Envoyer par e-mail :

En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi malgré la fermeture de New York et de l'Europe, les grands indices ont globalement cédé du terrain hier. Les récentes statistiques américaines sous les attente ont, en effet, ravivé les craintes de récession à l'aube de la saison des résultats pour le premier trimestre.

Hier, l'indice PMI services était légèrement sous les attentes en zone euro (55 contre 55.6 le mois dernier). Il retombe à 52.6 aux Etats-Unis (53.8 précédemment), tout comme l'ISM services, ressorti à 51.2 (55.1 en février). L'enquête ADP a par ailleurs fait état de seulement 145K créations d'emplois dans le secteur privé (208K attendu et 261K le mois dernier).

Pour vendredi, le rapport mensuel devrait mettre en évidence un taux de chômage inchangé à 3.6%, avec 236K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



L'indice CAC40 a terminé en repli de 0.39% à 7316 points hier, dans un contexte de prudence.

Du côté des valeurs, Orange a gagné 2.6%, Essilor 2.08%, Sanofi 1.81% et Engie 1.19% tandis que Legrand a perdu 4.55%, Saint Gobain 4.52%, Renault 4.21% et STM 3.99%.



Outre-Atlantique, le rouge domine même si le Dow Jones a mieux résisté (+0.24% à 33482 points). Le S&P500 a clôturé en baisse de 0.25% à 4090 points et le Nasdaq100 a reculé de 1.01% à 12967 points.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir non loin de l'équilibre.

En données horaires, l'indice amorce un mouvement de consolidation. La zone des 7285 points devrait engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7222/7200 points.

