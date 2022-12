La prudence persiste en Europe 07/12/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 07/12/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6616 PTS

Contrairement à la préouverture et malgré l'annonce de l'allégement des restrictions sanitaires en Chine, les places européennes se sont orientées à la baisse ce matin, les opérateurs redoutant une poursuite des resserrements monétaires outre-Atlantique et le scénario de récession.

L'indice CAC40 recule actuellement de 0.37% à 6663 points et le S&P500 perd 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, le PIB progresse de 0.3% en zone euro (0.2% précédemment). La productivité américaine sera dévoilée à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30.



Au niveau des valeurs, Sanofi grimpe de 6%, Téléperformance s'adjuge 2.5% et Renault 2.1% tandis que Kering cède 2.8%, Airbus 2.4% et Alstom 1.9%.



Techniquement, pas de changement, nous maintenons un biais vendeur avec les 6644/6616 points comme premiers objectifs.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -2.20% 108.4 -1.35% ALSTOM -3.13% 23.83 -21.20% CAC 40 -0.41% 6660.59 -6.50% KERING -4.15% 522.6 -22.87% RENAULT -0.62% 34.5 13.65% SANOFI 6.10% 90.6 -3.60%

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.