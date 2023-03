La prudence persiste en Europe 14/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en très forte baisse de 2.9% à 7011 points hier, malmenée par le compartiment des bancaires, suite à la faillite de la Silicon Valley Bank ainsi que celle de Signature Bank et Silvergate Bank.

Toutes les composantes du CAC40 ont cédé du terrain. BNP Paribas a décroché de 6.8%, Société Générale a perdu 6.23%, Alstom 6.16%, Axa 5.88%, ArcelorMittal 5.34% et Total 5%. Profitant de la baisse des rendements obligataires et des anticipations d'un tour de vis moins important de la Fed à l'issue de la réunion de la semaine prochaine, les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Les grosses capitalisations ont permis au Nasdaq100 de reprendre 0.79% tandis que le S&P500 a cédé 0.15% à 3855 points. Le Dow Jones a pour sa part clôturé en baisse de 0.28% à 31819 points. En attendant l'indice CPI aux Etats-Unis à 13h30 (consensus 0.4%, soit +6% en rythme annuel contre 6.4% le mois dernier), la prudence devrait rester de mise en Europe. Le CAC40 est, en effet, attendu en baisse de 0.1%.

Techniquement, l'indice devrait de nouveau tester à l'ouverture ses plus bas de la veille. Sous ce niveau, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 6946 points, puis 6918/6882 et 6845 points.

