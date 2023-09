La remontée des perspectives d'inflation et la hausse des rendements obligataires continuent de peser sur les places financières, à l'image du CAC40 qui a aligné hier une quatrième séance consécutive de baisse (-0.7% à 7074 points).

Les statistiques du jour étaient globalement décevantes avec un indice du Conference board à 103 (108.7 le mois dernier) et des ventes de logements neufs ressorties à 675K (739K précédemment). En revanche, l'indice manufacturier de Richmond remonte à 5 (contre -7 le mois dernier).



Sur le front des valeurs, Airbus a gagné 0.5%, Saint Gobain 0.21%, Danone 0.17% et Sanofi 0.14% tandis que Worldline a perdu 2.31%, Kering 2.18%, Alstom 1.93% et Téléperformance 1.83%.



Les indices américains ont une nouvelle fois clôturé en forte baisse dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a cédé 1.14% à 33618 points, le S&P500 1.47% à 4273 points et le Nasdaq100 1.51%.

Les initiatives devraient restées limitées ce matin, les contrats futures s'inscrivant en légère hausse de 0.2% pour le CAC40.

En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 7095 points. Le dépassement de cette zone de cours serait néanmoins de bon augure pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 7150 points.

Sous les 7033 points, on pourra au contraire viser 7000/6953 points.